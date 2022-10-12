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Şırnak'ta besicilere "küçükbaş hayvan", kadınlara "sera" desteği

AA

Şırnak'ta besicilere "küçükbaş hayvan", kadınlara "sera" desteği

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projeler kapsamında, 2 besiciye kredi desteği ile 140 küçükbaş hayvan, 14 kadına da yüzde 70 hibe ile 250'şer metrekare alanda sera kurmaları için destek verildi.

Bakanlığın, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ve "Seralara Kadın Eli Dokunuşu" projeleri kapsamında Şırnak'ta besici ve kadınlara sağlanan desteklerin teslimi dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Osman Bilgin, bu destek sayesinde tarıma kadın eli değeceğini, kadının olduğu yerde büyüme, gelişim ve huzurdan bahsedilebileceğini söyledi.

Bilgin, "Şırnak'ı tarım üretim üssü haline getirip, en kısa sürede sadece kendisinin değil bölgenin ihtiyacını karşılayan bir il olmasını istiyoruz. Kentin hayvancılıkta da önemli bir potansiyeli var. Beytüşşebap ve Uludere ile diğer ilçelerde yayla yollarının tamamını açacağız." dedi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" adı ile yürütülen projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçirildiğini dile getiren Bilgin, amaçlarının çiftçilere küçükbaş hayvan desteği sunarak, vatandaşları üretime yönlendirmek olduğunu belirtti.

Bilgin, "Bu dağların her noktasında vatandaşlarımızın ayak izinin olmasını istiyoruz. Üretmek dünyanın en güzel işi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de 1 milyon dekar mera, 1 milyon 135 bin küçükbaş, yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvan varlığı ile kentin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilen bir Şırnak oluşturma hedefinde olduklarını anlatan Demirel, aynı zamanda kadınlara iş ve istihdam yaratmak, bölgede sebzeciliği geliştirmek istediklerini kaydetti.

Demirel, proje ile il genelinde başvuran 14 kadına 250 metrekarelik seralar kurduklarını belirtti.

- Destek alan çiftçiler mutlu

Destekten faydalanan besicilerden Turan Fidan, bankadan aldığı 200 bin lira destekle 70 küçükbaş hayvan aldığını belirterek, ödemeyi 7 yıl içerisinde yapacağını söyledi.

Fidan, "Bu bizim için çok iyi bir imkan. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sera desteği alan Sevgi Beler ise kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını anlatarak, "Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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