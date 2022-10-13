Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı eylül ayında 23 bin 259 bin yolcuya hizmet verdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, eylül ayında 23 bin 259 yolcuya hizmet verdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ait istatistikleri açıkladı.



Buna göre, iç hatlarda 580 uçağın iniş kalkış yaptığı, 157 ton yük (kargo, posta, bagaj) trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı, eylül ayında 23 bin 259 yolcuya hizmet verdi.



Bu yılın ilk 9 ayında ise yolcu trafiği 224 bin 68, uçak trafiği 4 bin 582, yük trafiği 2 bin 219 ton olarak gerçekleşti.







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