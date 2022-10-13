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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta Alemdağı etkinliği düzenlendi

AA

Şırnak'ta Alemdağı etkinliği düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde Alemdağı etkinliğini gerçekleştirildi.

Valilik ve kaymakamlıkça Oymak köyündeki Alemdağı'nda organize edilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Vali Osman Bilgin, 58 yıl öncesine kadar vatandaşların burada geçmiş ve gelecekleri arasında bağlantı kurarak ve özlemlerini gidererek toplandıklarını söyledi.

"'Alim' adı altında şehit olduğuna inanılan bir zatın türbesini ziyaret edip, burada birlik ve beraberlik yemeği yenilmesi için gelmişler. Tam bin yıl önce olan olayın bu gün birlikteliğini görüyoruz. Bunun güzelliğini yaşıyoruz" diyen Bilgin, 40 yıl önce dış ülkelerin gücü ile ekilen nifak tohumları ile insanları birbirine düşürenleri temizlemek üzere olduklarını ifade etti.

Yapılan etkinliği çok önemsediklerini aktaran Bilgin, şöyle dedi:

"Şehrimizin sosyal, ekonomik, spor etkinliklerini çoğalma hedefindeyiz. Bu etkinliğimizin de geleneksel halini devam ettireceğiz. Bu 4 bin kişinin katıldığı bir etkinlik oldu. Bu etkinlik daha önce 3 gün olarak yapılıyordu. Bugün 1 gün olarak başlattık. Artık üzerine koyarak devam ettireceğiz. Bu bölgenin suyunu temin edeceğiz. Bölgeyi eskisi gibi ağaçlandıracağız Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum"

Köy sakinlerinden Şehmuz Halitoğlu da 58 yıl öncesine kadar bölgenin kaynaşma ve küskünlerin barıştığı bir yer olarak bilindiğini belirtti.

Halitoğlu, "Eskiden buralarda insanlar atlara biner, cirit oynarlardı. Eskiden burada haberleşme yoktu, dağın dört tarafında ateş yakıldı. Çevre köyler ateşi görür ve her yıl 13 Ekimde herkes buraya gelirdi. 1968 yılından bu yana yapılmıyordu. Şırnak Valiliği, İdil Kaymakamlığın bize verdiği destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutan Vekili Serhat Yeğit, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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