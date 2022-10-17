Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile 6 bin 137 paket bandrolsüz sigara, 43 cep telefonu aksesuarı, 57 cep telefonu ve 14 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca da kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda 997 kutu ilaç ve 18 cep telefonu ele geçirildi.

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