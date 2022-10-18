Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 87'si asılsız çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 87'si asılsız çıktı

AA

Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 87'si asılsız çıktı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 523 bin 337 çağrının yüzde 87'sinin asılsız olduğu tespit edildi.

Vali Osman Bilgin, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutan Vekili Serhat Yeğit, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların acil durumlarda problem yaşamaması için her türlü tedbirin devlet tarafından alındığını söyledi.

"Eskiden çok sayıda numara vardı vatandaşlarımızın kafası karışabiliyordu." diyen Bilgin, tüm çağrıların artık 112'ye yapıldığını belirtti.

Bu yıl gelen 523 bin 337 çağrının yüzde 87'sinin asılsız olduğunu, bunun da sıkıntılara yol açtığını dile getiren Bilgin, bu konuda duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Bilgin, "Acil durum yaşayan vatandaşlarımızın çağrı merkezine ulaşamaması gibi bir sorun yaşıyoruz. Bir trafik kazasında bir dakika değil, bir saniye bile önemli. Bu konuda herkesi empati yapmaya çağırıyorum. Vatandaşlarımız lütfen gerçekten bir sorun olduğunda 112'yi arasınlar." diye konuştu.

Bazı kişilerin ayda 500-600 kez asılsız çağrı yaptığını belirten Bilgin, gerekli cezai yaptırımı istemeyerek de olsa uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Çağrı merkezi personeli Evin Batmaz, asılsız ihbarların kendilerini hem meşgul ettiğini hem de üzdüğünü anlattı.

Batmaz, ilginç çağrılar geldiğini ifade ederek, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek vakalara ulaşımı da güçleştirdiğini kaydetti.

İşini severek yaptığını dile getiren Batmaz, insanların hayatına dokunmanın onlara yardımcı olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 ...
Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 ...
(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ ...
Şırnak´ta terör operasyonlarında 14 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak´ta terör operasyonlarında 14 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı
Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.