Şırnak'ta trafik ekipleri alkol denetimi yaptı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta trafik ekipleri kent merkezinde alkol denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetim yaptı.

Sürücülerin alkollü araç kullanmalarını önlemeyi hedefleyen ekipler, uygulama noktalarında belge ve alkol muayenesi yaptı.

Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü ile eksik belge ve kural ihlali yapan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.









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