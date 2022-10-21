ŞIRNAK (AA) - Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığına Sabgatullah Anmal yeniden seçildi.
Sağlık-Sen Şırnak Şubesince yapılan açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un da katılımıyla Sağlık-Sen Şırnak Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu bir otelde gerçekleştirildi.
Durmuş, genel kurulda, sendikacılıkta birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, sendika olarak çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele ettiklerini belirtti.
Gösterdikleri çabayla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Durmuş, "Teşkilatımızın razı gelmeyeceği hiçbir bir sözleşmenin altına imza atmadık, atmayacağız da." dedi.
Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimde, Sabgatullah Anmal yeniden şube başkanlığına seçildi.