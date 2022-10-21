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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçının hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 5. haftasında yarın TÜRŞAD'ı konuk edeceği maç öncesi son idmanını yaptı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla TÜRŞAD maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yarınki karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan takımın antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, kendi seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Develi Belediyespor maçını net bir skorla kazandıklarını anımsatan Cıvıldak, "İyi çalışıyoruz. Bu maça da iyi hazırlandık. TÜRŞAD iyi bir takım. Fenerbehçe'yi yenme başarısı gösterdiler. Ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. Buna göre arkadaşlarımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Yarın taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Kemal Kayhan da maça iyi hazırlandıklarını ve yarınki maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Şırnak Spor Salonu'nda TÜRŞAD'ı ağırlayacak.


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