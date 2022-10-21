Şırnak'ta yaralı bulunan 3 kuş ve sincap tedavinin ardından doğaya bırakıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kumru, yılan kartalı, kızıl şahin ve sincap, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kentte farklı tarihlerde arazide yaralı halde bulunan 3 kuş ile sincap, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen hayvanlar, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Çelik'in de katılımıyla Cudi Dağı eteğindeki Maden mevkisinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşlar ve sincaba gerekli bakım ve tedavinin uygulandığını, doğaya bırakılacak seviyeye geldiklerini söyledi.

Kalay, "Şu an ünitemizde 3 kızıl şahin, kerkenez ve kınalı kekliğin tedavisi devam etmektedir. Bunlar da veteriner hekim gözetiminde rehabilitasyon ve tedavileri tamamlandığında doğal yaşam alanlarına bırakılacak." diye konuştu.

Hayvanları duyarlılık göstererek kendilerine teslim eden vatandaşlara teşekkür eden Kalay, arazide yaralı ve bitkin durumda bulunan hayvanların ekiplerine bildirilmesini istedi.

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