Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şırnak
Hakemler: Erol Akbulut, Hüseyin Okumuş
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Taha Erden, Hilmi Şahin, Andaç Kapan)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Metehan Tetik)
Setler: 28-30, 25-27, 25-21, 23-25
Süre: 134 dakika (40, 38, 27, 29)
ŞIRNAK (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.