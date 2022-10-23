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ŞIRNAK (AA) - Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Mahmut Gür seçildi.



Hükümet Konağındaki toplantı salonunda düzenlenen genel kurula, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, kooperatif üyeleri ve esnaf katıldı.



Faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Mahmut Gür seçildi.



Gür, bugüne kadar sanayi sitesine sunduğu hizmetlerden dolayı Halil Geleri'ye teşekkür ederek, "Sitemiz çok daha güzel olacak. Sorunları biliyoruz, çözüm bulacağız. Sanayi sitemizin esnafı en güzel şeylere layık." dedi.



Geleri ise Gür'ü tebrik ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Halil Geleri'ye hizmetlerinden, esnaf Cemal Özdemir'e de sanayi sitesine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.







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