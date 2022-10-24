Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı.
Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, 2 sentetik ecza ile 1150 paket bandrolsüz sigara, gümrük kaçağı 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.