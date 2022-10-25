Şırnak'ta uçurtma şenliği düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla şenlik düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğe öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, çocuk ve gençler için programlar düzenlendiklerini belirterek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İlçede müzik şöleni de gerçekleştireceklerini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Cizre'miz için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizde huzur hakim ve devletimiz tüm imkanları ile alanda. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, devlet büyüklerimiz, hükümetimiz ilçemize, şehrimize çok büyük önem veriyor. Biz de devletimizin hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırma çalışıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve annelerimize dokunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler daha da artarak devam edecektir."

Uçurtma şenliğine ilginin yoğun olduğunu dile getiren Demir, çok sayıda vatandaşın çocuklarıyla şenliğe katıldığını belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Akif Özalp ise, huzurun hakim olduğu, çocukların eğlendiği böyle etkinliklerin çoğalmasını istediklerini aktararak, "Memleketimiz böyle güzel etkinliklere layık. Bu güzel organizasyonda emekleri olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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