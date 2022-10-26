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Yazın da arı gibi çalışan Şırnaklı öğrencilerden 9 ayda 7,2 milyon liralık ciro

AA

Yazın da arı gibi çalışan Şırnaklı öğrencilerden 9 ayda 7,2 milyon liralık ciro

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde de çalışıp üreterek 9 ayda 7,2 milyon liralık ciroya ulaştı.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10, 11. ve 12. sınıfta okuyan 33 öğrenci, 4 öğretmen ve 8 usta öğretici gözetiminde okulun atölyesinde mobilya, metal, bilişim, elektrik, tesisat, motor ve yenilenebilir enerji alanında üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Sıra, masa, mutfak dolabı, ofis mobilyası, basketbol potası üreten, araç bakım ve onarımı yapan, elektrik panosu, güneş enerjisi ve güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştiren öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken mesleki tecrübe de kazanıyor.

9 ayda 7,2 milyon lira üretim cirosu sağlayan öğrenciler, toplamda yaklaşık 712 bin lira gelir kazandı.

- 2023'te hedef 15 milyon lira ciro

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, AA muhabirine, okulda 7 alanda üretim yaptıklarını belirterek, hedeflerinin, kent merkezinin yanı sıra Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki meslek liselerinde de üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Okullarında yakın zamanda petro-kimya ve madencilik bölümlerini de açacaklarını ifade eden Tetik, "İl ve ilçelerimizdeki meslek liselerimizi birer üretim merkezi haline getireceğiz. Liselerimiz birer fabrika gibi çalışacak. Bu sayede öğrencilerimiz döner sermayeden daha fazla pay alacak." dedi.

- "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Okulun müdürü Mehmet Bulut da en büyük amaçlarından birinin kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu belirtti.

Üretimde yer alan 33 öğrenciye döner sermayeden yaklaşık 712 bin lira pay verdiklerini anlatan Bulut, kasım ayında çelik kapı üretimine de başlayacaklarını kaydetti.

Bulut, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "En iyi ciro elde eden okullardan biriyiz"

Mobilya tasarım alan şefi Serhat Efe ise bölgede en iyi ciro elde eden okullardan biri olduklarını belirterek, amaçlarının, Türkiye'de üretimi en yüksek sayılı okulların arasına girmek olduğunu söyledi.

Ara eleman ihtiyacını bu okullar sayesinde karşılayacaklarına inandığını dile getiren Efe, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken üretimleriyle ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

12. sınıf öğrencisi Şahin Ayan okulda hem teorik hem de uygulamalı eğitim görerek üretim yaptıklarını, kurumların malzeme ihtiyacını karşılarken döner sermayeden de pay aldıklarını ifade etti.


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