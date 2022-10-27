Silopi'de "Aile Okulu Eğitici Eğitimi" programı düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından "Aile Okulu Eğitici Eğitimi" programı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Aile Okulu Projesi" kapsamında öğretmen ve okul idarecilerine yönelik Silopi'deki Koç İlkokulu Konferans Salonunda eğitim verildi.



Uzman psikolojik danışman Ahmet Kutlu tarafından verilen eğitimde sosyal ve duygusal becerilerden iletişim geliştirme yollarına, aile içinde, okulda ve sosyal çevrede etkili iletişimden, akran zorbalığını önleme stratejilerine, psikolojik sağlamlığın geliştirilebilmesinden, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımına, siber zorbalık ve baş etme yollarından, çatışma önleme çözme yöntemlerine, stres yönetimi ve stresle baş etme yöntemlerinden madde bağımlılığını önleme ve koruma tedbirlerine, ahlaki gelişimin birey ve toplum için öneminden fiziksel aktivite ve hijyenin önemine kadar pek çok konuda bilgilendirme yapıldı.



Eğitimin ilçede tüm okul idarecileri ve öğretmenlerin yanı sıra velilere de verileceği belirtildi.



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