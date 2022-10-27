Cizre'de Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Koşusu yapıldı.



Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından lisede okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen ve yaklaşık sporcunun katıldığı Cumhuriyet Koşusu, Hükümet Konağından İlçe Stadyumuna kadar sürdü.



Koşuda, kızlarda Revşan Erten birinci, Pınar Benek ikinci, Viyan Demir üçüncü, erkeklerde İshak Çelebi birinci, Hakim Karaalp ikinci ve Yusuf Efşin üçüncülük elde etti.



Cizre Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.



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