Silopi'de velilere yönelik madde bağımlılığı semineri düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde velilere yönelik madde bağımlılığı semineri verildi.

Yeşilay Şırnak Şubesi ve Türk PDR Derneği Şırnak İl Temsilciliği tarafından verilen seminerde, veliler uzman psikoloji danışmanı Ahmet Kutlu ve uzman psikoloji danışmanı Eser Karal tarafından bilgilendirildi.

Seminerde, Bağımlılık yapan maddeler, bağımlılıktan korunma yolları, bağımlılığa sebep olan nedenler ve bağımlı olan genç ve yetişkinlerin başvurabileceği merkezler konusuna değinildi.

Velilere, bağımlılık riski taşıyan veya bağımlı olan kişilerin başvurabileceği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgi verildi ​​​​​​​

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