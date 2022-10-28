Rams Global Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı.

Rams Global Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda maçın son hazırlığını gerçekleştirdi.

Takımın antrenörlerinden Cenk Yılmaz, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, geçen hafta kendi sahalarında kaybettikleri TÜRŞAD maçını bu hafta Ankara'da telafi etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto takımının çok iyi olduğunu ve karşılaşmanın zor geçeceğini kaydeden Yılmaz, "Yarın oynayacağımız maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Maça iyi hazırlandık, inşallah kazanıp dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Osmany Uriarte de son antrenmanla birlikte artık maça hazır olduklarını ve maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'de Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç için Ankara'ya hareket etti.





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