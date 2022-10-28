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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta Uludere Barajı'na alabalık kafesleri kuruldu

AA

Şırnak'ta Uludere Barajı'na alabalık kafesleri kuruldu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Uludere Barajı'na kurulan kafeslerle yıllık 29 ton alabalık üretimi hedefleniyor.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 16 metre çapında 3 alabalık kafesi Uludere Barajı'na kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludere ilçesinde kurulan 5 baraj ve Ilısu Barajı'nda balıkçılığı teşvik etmek için hayata geçirilen projenin üniversite ortaklığında yapıldığını söyledi.

Uludere'de kurulan 3 kafesle yılda 29 ton alabalık üretimi hedeflendiğini aktaran Demirel, "Balıkçılıkla ilgili ilimizde bir tesisin ve ilgili balık yetiştiricilerin olmaması nedeniyle asıl amacımız burada uzman personellerimizle üreticileri eğitmek. Bölgede balıkçılığın gelişmesini istiyoruz." dedi.

Su ürünleri mühendisi Rıdvan Hüsem de barajların su ürünlerine açılması için ön etüt çalışmaların 1 yıldır yapıldığını, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında yapılan incelemenin ardından barajın balık yetiştiriciliğine uygunluğunun onaylandığını belirtti.

Önümüzdeki ay 75 bin yavru alabalığın kafeslere bırakılacağını kaydeden Hüsem, "Projenin öncelikli amacı, bölgede istihdam sağlamak, bölgenin su kaynakları potansiyelini değerlendirmek. Toplumun kaliteli hayvansal protein ihtiyacını karşılamak. Projenin en önemli çıktısı, yerel kalkınmaya katkı sunmaktır." diye konuştu.


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