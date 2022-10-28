Silopi'de kanserde erken teşhis konulu seminer

ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle kanserde erken teşhisin önemi konulu seminer düzenlendi.
Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, Halk Eğitimi Müdürü Osman Bilen, AK Parti Silopi ilçe Başkanı Rana Tellioğlu, Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilen, seminerde vatandaşların kanser, erken teşhis ve neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgi verildiğini belirterek, "Kanser kötü bir hastalık ama erken teşhisinin hayat kurtardığını biliyoruz. Biz vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına bu semineri organize ettik." dedi.