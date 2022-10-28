Cizre'de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.



Fen Lisesi spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 17 takım katıldı. Finale kalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü voleybol takımları şampiyonluk için sahaya çıktı.



Final maçında Emniyet Müdürlüğü takımı rakibini setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu.



Final müsabakasına, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.