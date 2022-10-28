Şırnak Vali Yardımcısı Çelik çiftçilerle görüştü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve ilgili birim amirleri ile merkeze bağlı Güneyce köyü ve Kumçatı beldesinde çiftçilerle bir araya geldi.



Güneyce köyü muhtarı Mehmet Güngör ve çiftçilerle bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler, çiftçilerin sorunlarını dinledi, köyde incelemelerde bulundu.



Daha sonra Kumçatı beldesine geçen Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 152 yıllık tarihi değirmeni gezdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restore edilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılan değirmende incelemelerde bulunan Çelik, değirmeni işleten Müzbah Demir'den bilgi aldı.



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