Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik çerçevesinde Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle İdil Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte 50 metrelik Türk bayrağı da taşındı.

Güzergah boyunca polis araçları da siren çalarak destek verdi.

Yürüyüşünün sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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