29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cizre ilçesinde törenlerle kutlandı.

İlçe Stadyumunda düzenlenen tören, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Barış Sarp ve Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.



Törende, Kaymakam Demir'in konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödül ve kupaları verildi.



Törene, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.