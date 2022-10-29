GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, O.G, Z.M, S.O, Ö.Ü, S.Ç, D.Y, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı. 4 şüphelinin araması ise sürüyor.

Zanlıların ev ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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