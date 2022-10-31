Şırnak'ta "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" kapsamında eğitim verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Silopi ilçesinin Pınarönü köyünde vatandaşlara "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" kapsamında bilgilendirme yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde vatandaşlara tarımsal faaliyetlerin su kirliliği üzerine etkileri, nitrat kirliliği, gübreleme programı ve sularda kirliliğin kontrolü ve yönetimi ile ilgili eğitim verildi.



Eğitim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından verildi.













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