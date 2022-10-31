Silopili berber ilçedeki gençlerle "Rastlantı" isimli film çekiyor

İlk kez araştırıldı... Hepsi Ağrı Dağı'nda tespit edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde berberlik yapan ve sinemaya gönül veren Mesut Bilişik, ilçede farklı mesleklerden gençlerin katılımıyla "Rastlantı" isimli film çekti.



Bilişik'in Silopi Halk Eğitim Merkezinde eğitmenlik yaparken, kurumun da desteğini alarak çekimlerine başladığı filmde doktor, memur, esnaf ve özel sektörde çalışan 50'yi aşkın kişi rol aldı.



Son sahnesinin de çekimleri tamamlanan, 1 saat 40 dakikalık film montaj ve dublajın ardından galada seyirci ile buluşacak.



Yönetmen Bilişik, gazetecilere, filmin çekimlerinin büyük bölümünün Silopi ve ilçeye bağlı köylerde gerçekleştiğini söyledi.



Bilişik, filmin çekimlerinde kendilerine maddi ve manevi destek sunan Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen'e ve sanata gönül veren tüm ilçe sakinlerine teşekkür etti.



Filmde rol alan Mehmet Halil Tutar ise bir firmada çalıştığını ifade ederek, boş zamanlarında bu filmin çekimlerine katıldığını belirtti.



Tutar, Bilişik'i başarılarının devamını dileyerek, "Temel amacımız Şırnak gençliğini, kültürünü en iyi şekilde sinemada yansıtmak." dedi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.