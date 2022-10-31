Cizre'de "Meme kanserinde farkındalık" standı açıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla meme kanserinde farkındalık standı açıldı.



Hastanede poliklinik ve danışma birimi önünde açılan stantta yöneticiler ve sağlık personeli tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtıldı, meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgi verildi.



Stanttaki bilgilendirmeye Başhekim Uzm.Dr. İsmail Çağrı Özütok, hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Güven, Başhekim yardımcıları Serdar Munis ve Ünal Özalp ile müdür yardımcıları katıldı.



Başhekim Özütok, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 8'de 1 gibi yüksek bir oranda olup, erkeklerde ise çok nadir de olsa bu hastalık görülebilmektedir. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Çünkü tanı geciktikçe kanser giderek ilerlemekte ve yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilmektedir. Hastalık koltuk altındaki lenf bezlerine de sıçrayabilir, kemik, akciğer, karaciğer, beyin gibi organlara da yayılabilir. Bu durumda ise tedavi süreci çok daha zorlaşır ve beklenen yaşam süresi kısalır. Meme kanserinde uzun süre sağlıklı yaşayabilmenin anahtarı memede ele gelen sertlik, koltuk altında şişlik gibi bulgulara karşı dikkatli olmak ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemek. Özellikle 40 yaş üzeri kadınların düzenli meme muayenesi yaptırmalarını, sağlık kontrollerini aksatmamasını öneriyoruz."

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