Şırnak'ta terör operasyonunda mühimmat bulundu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu"nda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cudi Dağı Bertil Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınakta 100 mekanik ve 25 elektrikli fünye, 2,5 libre C4 patlayıcı, 2 libre TNT, 3 pil bloku, 6 el feneri ve 5 karton sigara bulundu.

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