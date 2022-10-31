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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta terör operasyonunda mühimmat bulundu

AA

Şırnak'ta terör operasyonunda mühimmat bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu"nda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cudi Dağı Bertil Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınakta 100 mekanik ve 25 elektrikli fünye, 2,5 libre C4 patlayıcı, 2 libre TNT, 3 pil bloku, 6 el feneri ve 5 karton sigara bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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