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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludere'de öğretmenlerden gönüllü akşam eğitimi

AA

Uludere'de öğretmenlerden gönüllü akşam eğitimi

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde akşam gönüllü eğitim veren öğretmenler, beldedeki çocuk ve gençleri geleceğe hazırlıyor.

Dershane bulunmayan beldede sınava hazırlanan öğrencilere destek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi iş birliğinde geçen yıl Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde akşam saatlerinde kurs verilmeye başlandı.

Verilen destek sayesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında 18 öğrenciden 9'u üniversiteye yerleşti. Bu yıl da okulda 7'si LGS'ye, 23'ü YKS'ye, 4'ü de KPSS'ye hazırlanan 34 öğrenci takviye eğitim alıyor.

​​​​​​​Okuldaki 8 öğretmen, hafta içi 5 gün 19.00-22.00 saatleri arasında beldede LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan çocuk ve gençlere gönüllü eğitim desteği sunuyor.

- "Hedefimiz yüzde 50'nin üzerinde başarı sağlamak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, AA muhabirine, okul yönetimi ile aldıkları karar doğrultusunda 2 yıldır okulda eğitim desteği uygulamasını sürdürdüklerini, bu desteğin meyvelerini de aldıklarını söyledi.

"Gönüllü öğretmenler gözetiminde LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan tüm öğrencileri akşam da okulda misafir ediyoruz. Bu yıl 18 öğrencimizden 9'u üniversiteye yerleşti. Gelecek yıl da hedefimiz yüzde 50'nin üzerinde başarı sağlamak." ifadelerini kullanan Demirtaş, velilerin de bu hizmetten memnuniyet duyduğunu, çocuklarını akşam da okula gönderdiklerini belirtti.

Demirtaş, öğrencilerin dershane eksiğini bu şekilde çözüme kavuşturduklarını anlatarak, bu eğitim desteğinin getirdiği başarıyı her geçen yıl artırmak istediklerini kaydetti.

Okul müdürü Hüseyin Yalçın da kurs sayesinde öğrencilerin yüzde 50 başarı yakaladığını dile getirerek, üniversiteyi kazanan öğrencilerin sınavlara hazırlanan öğrencilere örnek olduğunu belirtti.

Yalçın, okulda gönüllü eğitim desteği sunan 8 öğretmenin öğrencilerin geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için emek verdiğini dile getirdi.

- "Burada çalışmanın çok avantajı oluyor"

Okulda takviye eğitim alan öğrencilerden 12. sınıfta okuyan Halide Aydemir, kalabalık bir aileye mensup olduğunu, evde ders çalışma imkanı bulamadığını belirtti.

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmayı hedeflediğini anlatan Aydemir, "Evde tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Okulda takıldığımız yerleri öğretmenimize soruyoruz, daha verimli oluyor. Takviye eğitim alan ağabeylerimiz, ablalarımız üniversiteyi kazandı. Neden biz de kazanmayalım? Onlar bize örnek oldu. Biz de arkamızdan gelenlere örnek olacağız." dedi.

Eren Yarar da üniversite hayalini gerçekleştirmek için akşam okulda kurs gördüğünü dile getirerek, üniversiteyi kazanan ağabey ve ablalarının izinden gittiğini anlattı.

Beldede dershane olmadığını, evlerinde de ders çalışma imkanı bulamadıklarını belirten Yarar, okulda verilen kurs hizmetinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yarar, "Burada çalışmanın çok avantajı oluyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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