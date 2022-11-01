Cizre'deki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri restore edilecek

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbelerinin restorasyonunu iş insanı Veysel Ürüm üstlendi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı ile Van'da yaşayan Cizreli hayırsever iş insanı Veysel Ürüm tarafından restore edilecek alanda incelemelerde bulundu.

İş insanı Ürüm ile de görüşen Vali Bilgin, gazetecilere, ilçedeki tarihi mekanlar arasında yer alan külliyenin en güzel şekilde restore edileceğini söyledi.

Restorasyondan önce rölöve ve restitüsyon yapılacağını dile getiren Bilgin, ilçedeki ilgililerle birlikte çalışma yürütüp, geçmişi yansıtabilecek mimari bir alan da oluşturacaklarını belirtti.

Bilgin, Cizreli iş insanı Veysel Ürüm'ün bu çalışmanın finansmanını üstlendiğini ifade ederek, projelendirilmesinden yıkımına ve yenilenmesine kadar her türlü çalışmanın yapılacağı bir sürece başlanacağını kaydetti.

"Buranın maneviyatını ve ruhunu da yansıtacak bir mekan oluşturacağız." diyen Bilgin, bu alanın yakınında Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Mem u Zin Türbesi, Hamidiye Kışlasının bulunduğunu kaydetti.

Bilgin, Cizre'nin tarihi bir yer olduğuna işaret ederek, bu tarihin ve kültürün yaşatılması gerektiğini belirtti.

Restorasyonun ardından çevredeki binaları da buradaki mimari ile birleştireceklerini anlatan Bilgin, böylece güzel bir eser oluşturacaklarını ifade etti.

Bilgin, fikir kendilerinin olsa da bu işin asıl sahibinin iş insanı Ürüm olduğuna işaret ederek, ilçeye hayırlı olmasını dilediği bu çalışma için kendisine ve ailesine teşekkür ettiğini bildirdi.

İş İnsanı Ürüm de Vali Osman Bilgin'in desteğiyle ilçeye böyle bir eser kazandıracağı için çok mutlu olduğunu belirterek, en kısa zamanda çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.





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