Şırnak'ta mezradaki okul öğretmen, öğrenci ve veli dayanışmasıyla boyandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Yeniköy'ün Çukurca mezrasındaki okulun boya ve tadilat işleri için çalışma başlatıldı.

Çalışmaya katkı sunmak isteyen köylüler ve hayırseverler tarafından okulun boya masrafı karşılandı. Daha sonra öğretmen, öğrenci ve köylüler el birliğiyle okulu boyadı.

Çukurca Ortaokulu Müdürü Sekvan Yel, öğrenci ve velilerle çalıştıklarını belirterek, "Gönüllü bir şekilde gelip okulumuzun içini boyadık. Öğrencilerimiz için daha ferah bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yeniköy muhtarı Veysi Atilla da veliler ile okula geldiklerini ve büyük bir keyifle okulu boyadıklarını anlattı.

Velilerden Pakize Solman ise okulun idaresi ve öğretmenlerinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için okul tertemiz oldu." diye konuştu.

Öğrenci Özlem Atilla, okulu çok sevdiğini anlatarak, yapılan çalışmayla daha temiz bir ortamda eğitim göreceklerini söyledi.

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