Şırnak'ta taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için Öğretmenevi'nde yemek hazırlanıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Öğretmenevi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yemek için yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Öğretmenevi'nde yemek yapılan tesiste incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Tetik, burada AA muhabirine, il genelinde öğrencilere artık kumanya verilmeyeceğini belirterek, hazırlanan sıcak yemeklerin dağıtıldığını söyledi.

Merkez ve ilçelerdeki öğretmenevlerinden günde 6 bin 150 kişiye 3 çeşit yemek çıkarıldığını aktaran Tetik, "Allah'ın izniyle seneye tüm taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yemeğini yapacağız. Bu yıl Şırnak merkezde 2 bin 450 ile başladık. Seneye 5 bin kişilik yemek çıkaracağız. Tüm çocuklarımıza sıcak yemek vermek istiyoruz. Sadece merkez değil tüm il ve ilçelerdeki öğrencilerimize şu anda sıcak yemek veriliyor." dedi.

​​​​​​​Tetik, gelecek yıl il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki 18 bin 803 öğrenciye öğretmenevlerinde hazırlanan yemeklerden vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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