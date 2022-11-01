Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama

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ŞIRNAK (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şırnak Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika binasında basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Bilal Aksoy, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimcilerin mevcut haklarını koruyacak, kariyer basamaklarında sınavsız ve hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesinin, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olacağını dile getiren Aksoy, "Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklentiler mutlaka karşılanmalıdır." dedi.









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