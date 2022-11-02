Şırnak'ta Uzungeçitli öğrenciler mavi ve kırmızı önlükle okula gidiyor

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ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulu öğrencileri, beyaz yakalı kırmızı ve mavi önlükleriyle eğitim görüyor.

Okullarda siyah önlük uygulamasına 1989-1990 eğitim-öğretim yılında yayımlanan genelgeyle son verilmesinin ardından bu önlüklerin yerini mavi önlükler aldı.

Aradan geçen süreçte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 27 Kasım 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanması ile okullarda kıyafet serbestliği sağlandı.

Kıyafet serbestliği kararına rağmen Uludere'nin Uzungeçit beldesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulunda öğrenciler, okul aile birliğinin onayıyla 10 yıldır beyaz yakalı kırmızı ve mavi önlük ile okula gidiyor. Zübeyde Hanım Anaokulunda okuyan 80 öğrenci kırmızı önlük, Uzungeçit İlkokulunda okuyan 235 öğrenci de mavi önlük giyiniyor, beyaz yaka takıyor.

- "Velilerimiz ne zaman isterse serbest kıyafete geçebiliriz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, AA muhabirine, 2012'de yönetmelikle mavi önlük giyme zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen velilerin isteği doğrultusunda iki okulda mavi ve kırmızı önlük giyme uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Velilerin ve öğrencilerin uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Demirtaş, "10 yıldır velilerimizce bu uygulama benimsenmiş. Öğrenciler kıyafetleriyle adeta nostalji yaşatıyor. Velilerimiz ne zaman isterse serbest kıyafete geçebiliriz. Öğrencilerimiz, velilerimiz, anaokulunda kırmızı, ilkokulda mavi önlük ve beyaz yaka uygulamasından mutlu oldukları için şu an bu uygulamayı kaldırmayı düşünmüyoruz." dedi.

Demirtaş, ihtiyacı olan öğrencilere belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce önlük ve kırtasiye malzemesi desteği de sunulduğunu belirtti.

Zübeyde Hanım Anaokulunda okul öncesi öğretmeni İrem Çelik de 2 yıl önce okulda göreve başladığında önlüklerin kırmızı olmasından dolayı şaşırdığını dile getirerek sonrasında bu uygulamadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Çelik, "Köy halkı ve velilerimiz de bu durumdan memnun. Olmayan da alıp giydirmek istiyor. Çocuklar mutlu, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

- Önlükle okula gelmek çok rahat"

Velilerden Leyla Aydemir, kızını her sabah okula hazırladığını, önlükle okula gitmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

4. sınıf öğrencisi Zilan Aydemir de önlüğünü her sabah severek giydiğini anlatarak "Kendimizi farklı hissediyoruz. Başka okullarda farklı kıyafetler giyiliyor ama bizim okulda önlük giyiliyor. Önlüklerle hepimiz aynı renk olunca daha mutlu oluyoruz. Önlükle okula gelmek çok rahat." diye konuştu.​​​​

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