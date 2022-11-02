Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 31 Ekim'de, Silopi ilçesinde terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda A.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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