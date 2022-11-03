Şırnaklı engelli sporcular, Uluslararası Aspendos Open Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bedensel engelli sporcu Elfida Algit (14) ve Zehra Zeyrek (18), Antalya'da 13 Kasım'da başlayacak Uluslararası Aspendos Open Tenis Turnuvası'nda dereceye girmek için hazırlanıyor.

Doğuştan bedensel engelli 2 sporcu, turnuva için Şırnak Üniversitesi kortlarında tenis eğitmenleri gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Turnuvada, derece elde ederek milli takıma girmek isteyen genç tenisçiler, daha sonra 2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Elfida Algit, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor yapmaktan keyif aldığını, bir yıl önce tanıştığı teniste başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Haftanın 5 günü okulun ardından 2 saat antrenman yaparak turnuvaya hazırlandığını belirten Elfida, "16-21 Temmuz'da Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası'nda 2. oldum. Hedefim Antalya'daki turnuvada derece elde ederek milli takıma girebilmek. 2024 yılındaki olimpiyatlara hazırlanarak Türkiye’yi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Zehra Zeyrek de 3 yıldır tenis oynadığını, tenis oynamaktan büyük zevk aldığını dile getirdi.

Şırnak'ta tenis için imkanların mevcut olduğunu aktaran Zehra, "Kortlarımız yeni ve spor yapmak için herkesten büyük destek alıyoruz. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah turnuvada başarılı olurum ve milli takıma girerim. Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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