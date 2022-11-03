Şırnak'ta husumetli aileler barıştırıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi.

Kent merkezinde 6 Ekim'de çıkan ve 1 kişinin yaralandığı sopalı ve bıçaklı kavganın ardından aralarında husumet oluşan iki aile Uludere ilçesinin Şenoba Beldesi Belediye Başkanı Alihan Babat, kanaat önderi Hazım Babat'ın girişimiyle barıştırıldı.

Şenoba Belediye binası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Babat, iki aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Şırnaklı gençlere seslenen Babat, "Herkes hem kendi geleceği hem de birlik ve beraberliğimiz için suç teşkil edecek unsurlardan uzak dursun. Şırnaklı kanaat önderlerinden de isteğimiz gençlerimize bu tür olayların bir daha yaşanmaması için nasihatte bulunmaları." dedi.

Babat, sağlanan barışın her iki aileye de hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra barışan iki ailenin bireyleri el sıkıştı.

Programa, Uludere'nin Hilal Beldesi Belediye Başkanı Cafer Benek, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Ahmet Tonka, MHP Uludere İlçe Başkanı Osman Babat da katıldı.









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