Şırnak'ta terör mağduru 377 aile tapularına kavuştu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör saldırılarında evleri zarar gören aileler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 2018'de yapılan ve hak sahiplerine 2020'de teslim edilen 754 konuttan 377'sinin tapuları verildi.

Vali Osman Bilgin, Şırnak Üniversitesi Kongre Merkez Salonu'ndaki törende, kentte 2015-2016'da terör saldırıları sonucu vatandaşların evlerinin yıkıldığını, devletin mağdurlara yeni konutlar yaptığını söyledi.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün şehirleri ele geçirme girişimlerinin, devletin güvenlik güçleri sayesinde başarıyla püskürtüldüğünü belirten Bilgin, "Virane bir yerden koskoca Şırnak gibi bir şehir ortaya çıkarıldı. Silopi, Cizre, İdil ilçelerinde güzel şehirler ortaya çıktı. Bugünkü rakamla, devletin yapmış olduğu toplam harcama 12 milyar liradır." dedi.

"Kürt vatandaşlarımızın sözde haklarını savunduğunu iddia eden terör örgütü ve uzantıları, burada 5 camiyi yaktı, yıktı. Camiler halkın toplandığı, insanların bir araya geldiği, ibadetlerin yapıldığı, kendi inanç ve düşünceleri doğrultusunda yüce Allah'a ibadet edilen mekanlardır. Buraları dahi hiç acımadan zalimane şekilde yaktılar, yıktılar." ifadelerini kullanan Bilgin, devletin 9 cami inşa ettiğini, 3 cami daha yapılacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin de 6 yıl öncesine kadar yıkılmış, virane bir şehirde devlet eliyle yepyeni kent inşa edildiğini, bunun haklı gururunu yaşadıklarını aktardı.

Şahin, Yeni Mahalle'de yapılan 754 konuttan 377'sinin tapusunu dağıttıklarını kaydetti.

Tapu alan hak sahibi Cemal Külter ise evlerinin terör saldırılarında yıkıldığını, 2 yıl önce yerleştikleri konutların bugün tapusunu almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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