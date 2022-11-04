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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Valisi Bilgin, iş insanlarını kente yatırım yapmaya çağırdı

AA

Şırnak Valisi Bilgin, iş insanlarını kente yatırım yapmaya çağırdı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, kentteki iş insanlarını Şırnak ve Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapmaya davet etti.

Vali Bilgin'i, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Cizre Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Cizre OSB'de 1 milyar liralık yatırım yapacak olan iş insanı Servet Algın makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bilgin, geçmişteki olumsuz algılar ve sanayideki eksiklikler nedeniyle kentteki iş insanlarının, yatırımcıların başka illerde yatırım yaptığını söyledi.

Kent genelinde 100-200 kişilik istihdam sağlayan tekstil atölyelerinin bulunduğu bir altyapı olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Habur Sınır Kapısı'nda bu yıl 15 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Şırnaklı vatandaşların sadece ticari olarak burada faaliyet yaptıklarını görüyoruz. Söz konusu ihracat ürünlerinin sadece nakliyesini yaptıklarını görüyoruz. Bu ilimiz açısından bir katkı sağlamıyor. İstihdam anlamında da ilimizin genç nüfusu Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul gibi şehirlere göç ediyor."

Kentteki en büyük problemin istihdam olduğunu kaydeden Bilgin, genç bir nüfusa sahip olduklarını, bunun için de ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Şırnaklı iş insanlarına seslenen Bilgin, şöyle dedi:

"Şırnaklı iş insanlarını buraya davet ediyoruz. Şırnak'ın kalkınması ilk başta Şırnaklılardan başlar. Türkiye'nin lokomotif illerine baktığımız zaman Kayseri, Gaziantep, Adana hepsi insan sermayesine bağlı olarak yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bu iller kendi iş adamların koordinesinde kalkınıyor. Gaziantep'te çok sayıda yatırım yapan, Türkiye'de plastik alanında çok önemli bir yere gelmiş olan Sönmez Plastik yetkililerinin kentte yatırım yapmasından dolayı teşekkür ediyorum."

Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ise ilçenin güvenli bir liman ve lojistik altyapısı ile yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Bütün yatırımcıları Cizre'de yatırım yapmaya çağırıyoruz." dedi.

- Şırnak'a 1 milyar liralık yatırım

İş insanı Servet Algın da Valilik katkılarıyla Cizre OSB'de 120 bin metrekarede yer tahsisi yaptıklarını, bunun 60 bin metrekaresinin kapalı alan olacağını belirtti.

1 milyar liralık yatırım yapacaklarını ifade eden Algın, şöyle konuştu:

"Ocak ayı başında yerimize başlıyoruz, ilk soketler takılıyor. Önümüzdeki yılın aralık ayına kadar 1 yıllık inşaat süremiz var. 2024'ün başında üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde 1 milyar lira yatırım yapacağız. Bu süreç içerisinde 750 kişi istihdam edilecek. Bunu bin kişiye kadar yükseltmek istiyoruz."

Gaziantep ve Kilis'te de yatırımları olduğunu, bölge insanı olarak kendi memleketlerinde yatırım yapmaya karar verdiklerini belirten Algın, Irak'a ihracat yapmaları nedeniyle bunun avantajını kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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