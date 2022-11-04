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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 7. haftasında sahasında yarın karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı.

Rams Global Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda maçın son hazırlığını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, son 2 haftada şansız mağlubiyetler aldıklarını, sahalarında Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto ve TÜRŞAD maçlarındaki yenilgiler nedeniyle üzüldüklerini belirten Cıvıldak, "Galatasaray takımı ligin güçlü ekiplerinden biri. Yarın oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Hazırlıklarımızı kazanmak odaklı yaptık ve seyircimizin de desteği ile maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Sergei İvanov da son antrenmanla birlikte artık maça hazır olduklarını ve maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Şırnak Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak.





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