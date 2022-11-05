Vali Osman Bilgin, Cizre'de incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mirza Cazım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu ve ilgili birim amirleriyle İdil Caddesi'nde inşaat çalışmaları devam eden modern Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra Gençlik Merkezine geçen Bilgin, Gençlik Merkezi Müdürü Nurettin Kömür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.