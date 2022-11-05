Voleybol : AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Şırnak

Hakemler: Yasin Okumuş, Fatih Yayla

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Murat Karakaya, Semih Çelik, Taha Erdem, Furkan Ömer Dur)

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Orçun Ergün, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

​​​​​​​Setler: 27-29, 25-17, 20-25, 25-21, 9-15

Süre: 136 dakika (36, 27, 29, 27, 17)





ŞIRNAK (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

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