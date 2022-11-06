Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında önceki gün saat 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen 76 kız öğrencinin kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Öğrenciler hastaneden taburcu edildi.

Olay nedeniyle sorumluları hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Valilikçe de idari soruşturma başlatılmış, Şırnak Üniversitesi yönetimince alınan karar ile öğrencilerin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için 7-11 Kasım'da tatil ilan edilmiş, vize sınavlarının 14 Kasım'da başlayacağı açıklanmıştı.





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