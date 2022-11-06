Bakan Soylu, "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni"nde konuştu: (2)

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, palazlanır. İşte onun için kriterimiz içerideki terörist veya eylem sayısı değildir, kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni"nde, Türkiye'nin kavuştuğu huzur ve güven ile etrafındaki coğrafyaya da ümit verdiğini söyledi.

"Amerika Irak'a 'demokrasi getireceğim' diye geldi. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 'barış, kardeşlik getireceğim' diye geldi. Bugün Irak'taki, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu görüyorsunuz. Batı'nın, Amerika'nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil'e, Irak'a, Afganistan'a, etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz. Bu kadro getirecek" diyen Soylu, terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucularına da bu sağlanan huzur ve güvene katkıları için teşekkür etti.

Soylu, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini belirterek, 29 Ekim 2023'e kadar ülkede, kırsalda tek bir terörist kalmayacağını ifade etti.

"Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, böyle ortamlarda palazlanır. İşte onun için bizim kriterimiz içerideki terörist veya eylem sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır" ifadesini kullanan Soylu, güvenlik korucularına sağlanan haklara ilişkin bilgi verdi.

- "Türkiye bugün kalkınma yolunda önemli bir prangadan kurtulmuştur"

Bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getiren Soylu, Bakanlık bünyesinde Korucular Daire Başkanlığını kurduklarını, özlük haklarında iyileştirmeler yaptıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun hükmünde kararname ile 45 yaşın üzerindeki tüm korucuların emekli olabileceğini ortaya koyduk. Yaklaşık 25 bin korucumuz emekli oldu. Onlara minnettarız ve şükran duyuyoruz. Yaşları 22, 23, 30 olan korucularımızı kadroya kattık. Ve böylece 44 ve 45 olan ortalama yaşımız 32'ye düşmüş oldu. Operasyon tazminatı ayda bir kez ödeniyordu, her operasyon için günlük şekilde vermeye başladık. Emekli olanların kardeşleri ve çocuklarına korucu olabilme imkanı sağlandı. 3 bine yakın korucumuz uzman erbaş oldu. Bu adımlarımız elbette devam edecek ve bugün bir de eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hedefimiz 23 bin güvenlik korucumuza eğitim vermekti. 25 bin 750 güvenlik korucumuza eğitim vererek bu yılki hedefimizi aşmış oluyoruz. 2019-2022 arasında toplam 35 bin güvenlik korucumuza eğitim vermiş olduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yaparak tarih, kültür, milli ve manevi değerler, aile içi iletişim gibi konularda birçok eğitim seminerleri verildi. Ayrıca Bakanlığımız tarafından da eğitimler verildi. Eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde hepiniz jandarmamız, polisimiz, askerimiz, bu mücadeleyi veren herkesle PKK'ya son darbeyi vuran ekip olarak tarihe geçtiniz. Şu kadrolara 100 yıl sonraki neslimiz dua edecek. Son 3 yılda PYD/PKK terör örgütüne Amerikan Senatosu 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Bu az bir para değil. O yardımı yapanlara da, yardımı yaptıklarına da haddini bildiriyoruz. Sizlerin alın teri ve emeği sayesinde Türkiye bugün kalkınma yolunda önemli bir prangadan kurtulmuştur. Bakın Bingöl'de bu bölgenin ve Türkiye'nin en stratejik yatırım yapılıyor. Neredeyse 600 milyon dolara yakın güçlü bir sanayi tesisi kuruluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri illeri göç veren değil, sayenizde göç alan şehirler oluyor."

- Eğitimler sürecek

Törende konuşan İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan da 2022 yılı itibarıyla terör örgütüne yönelik kararlı mücadelede 26 ilde 57 bin 584 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirterek, güçlenen ve dinamikleşen kadrosuyla her geçen gün gelişen sistemde kadın güvenlik korucularının da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

2022 yılı itibarıyla 791 kadın güvenlik korucusunun, 247 kadın gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını aktaran Aslan, güvenlik korucularının eğitim düzeylerinin de arttığına işaret etti.

Bugün itibarıyla lisans ve ön lisans mezunu toplam 1223 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Aslan, uzman erbaşlığa geçme hakkından 2 bin 691 güvenlik korucusunun faydalandığını bildirdi.

Aslan, 13 ilde güvenlik korucularımızın tamamına eğitim verildiğini dile getirerek, Bakanlığın 2023 vizyonu çerçevesinde bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

- "Güvenlik korucularımız ülkemizin her karış toprağında mücadele etmeye devam ediyor"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise kahraman güvenlik korucuları ile birlikte yıllardır ülkeye, millete ve devlete hizmet ettiklerini belirtti.

Eğitimin yaşının ve sınırının olmadığını vurgulayan Çetin, milli sınırlar içerisinde bütün etki ve ilgi alanında çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Güvenlik korucularının 1985'ten beri devam eden koruculuk müessesinin bayrağını şerefli ve onurlu şekilde kahramanca taşımayı sürdürdüğüne işaret eden Çetin, şu görüşleri paylaştı:

"Vatan topraklarını bölmek isteyen ve vatana ihanet eden her türlü terör unsurlarına karşı canları pahasına mücadeleye devam edeceklerinden kuşkumuz yok. Ülkemizin huzurunu sağlamada güvenlik korucularının katkısı çok büyük. Kıymetli güvenlik korucularımız asker polis ve jandarmamızla birlikte ülkemizin bekası ve huzuru için omuz omuza mücadele etmekte. Güvenlik korucularımız yurt savunmasında olduğu gibi Afrin'de Pençe Harekatı'na katılarak da hizmet vermekteler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin sınırları içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış demeden mücadele devam edecek. Güvenlik korucularımız farkındalar ki güvenlik koruculuğu bir meslek değil, onurdur, şereftir. Kahraman güvenlik korucularımız Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da, Bestler Dereler'de, Tunceli'de, Ağrı'da ve Diyarbakır'da ülkemizin her karış toprağında mücadele etmeye devam ediyor ve edecek. Bu vatan toprakları için canlarını seve seve veren kahraman korucularımızı bir kez daha kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere canını seve seve veren aziz şehitlerimizi şükranla, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz."

- "Şırnak artık festivaller, kültür ve sanat etkinlikleriyle anılıyor"

Şırnak Valisi Osman Bilgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanların öncülüğünde güvenlik güçlerinin mücadelesiyle huzur ikliminin yaşandığını belirterek, daha önce bölgeyi ziyaret etmekten çekinen insanların artık yatırım yapmaya geldiğini anımsattı.

Şırnak OSB'de yaptıkları protokol ile 1 milyar liralık bir plastik fabrikası kurulacağını ifade eden Bilgin, 750 vatandaşa istihdam sağlanacağını vurguladı.

Bu yatırımların kararlı mücadelenin sonucu olduğunu anlatan Bilgin, bugün Kato, Cudi ve Gabar dağlarında artık terörden değil, hayvancılık faaliyetlerinden bahsedildiğini aktardı.

Bilgin, "Akçay'da petrol üretiminden bahsediyoruz. Dağlarda maden üretiminden bahsediyoruz. Şırnak artık festivaller, kültür ve sanat etkinlikleriyle, eğitim ve tarımdaki başarılarıyla anılıyor. Bunda güvenlik korucularımızın da çok büyük destekleri var." dedi.

Güvenlik korucusu Ayşe Tataroğlu ise güvenlik korucuları olarak daha kaliteli hizmet sunmaları için verilen eğitimden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Tataroğlu, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanlığımızın terörle mücadelede kararlı duruşları sayesinde bugün eli kanlı terör örgütlerine dağları dar ediyoruz. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz gece gündüz sürecek. Vatanın birliği ve bütünlüğü için verilen her görevi üstleneceğimize söz veriyoruz." sözlerini sarf etti.

Törende, bazı güvenlik korucuları "Kadına el kalkamaz" ve "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açtı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve güvenlik korucuları katıldı.

(Bitti)



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