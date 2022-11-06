Cizre'de 180 usta öğreticiye eğitim verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticilere eğitim verildi.

Cizre Belediyesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda psikolojik Danışman Timuçin Sesli tarafından 180 usta öğreticiye bilgilendirme yapıldı.



Programa katılan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi'ni önemsediklerini belirterek, bu eğitime katkı sunan Timuçin Sesli'ye ve eğitime katılan usta öğreticilere teşekkür etti.







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