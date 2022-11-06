Bakan Soylu, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde konuştu:

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İşsizliği yüzde 5, hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek Türkiye yüzyılının ahdi olmalıdır. Türkiye yüzyılı ile atacağımız adımlarla sanayimizde, tarımda yeni hedeflerimize beraber ulaşacağız." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"na katılan Soylu, AK Parti olarak, AK Parti'de siyaset yapan insanlar olarak siyaset alanlarının, siyasetteki ilgi ve takip alanlarının Uzak Doğu'da Çin'den başlayıp, Amerika'nın en ücra noktasına kadar gittiğini söyledi.

Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Saldırganların paramotorla geldiğini söylediğimizde bazı çevreler alay etmek istedi. Fakat bütün deliller elimizde." dedi.



"Hatta saldırganın cep telefonu, izlediği GPS rotası bile elimizde." diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Bir paramotor alacaksın, yakıt kapasitesini yükselteceksin, yerden 4 bin metreye kadar yükseleceksin, onunla GSP ile yol takip edip, kilometrelerce yol gideceksin, bağlantısı kesilmiş, sinyali yakalamak için birkaç tur da atmışlar, sonra inip büyük bir soğuk kanlılıkla bir eylem yapacaksın. Hiç kimse sormayacak mı 'Bu kadar eğitimi bunlara kim verdi?' diye. Onlar sormasınlar, biz adresi biliyoruz. Bu ülkede 1960 darbesini kim yapmışsa, Menderes ve arkadaşlarının idamını kim tezgahladıysa, Suriye'yi kim parçaladıysa, DEAŞ'ı, El-Kaide'yi kim kurduysa, Orta Doğu'yu yıllardır kim istikrarsızlaştırıyorsa işte o paramotor eğitimini veren de muhakkak onlardır. Biz bunu Mersin olayı ile keşfetmiş değiliz. Yıllardır biliyoruz, yıllardır anlatıyoruz ama bir kilit nokta var; eğer güçlü bir ülke değilseniz, başınızda güçlü bir lider yoksa, eğer iç istikrarınızı koruyamıyorsanız bunları konuşamazsınız. Sizi konuşturmazlar. Bugün bunları söyleyebiliyorsak ortaya koyduğunuz irade sayesindedir. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den video çekip size 'para buldum' diyor ya işte o video Türkiye'nin geleceğini bunlara teslim edersek, meydanı boş bırakırsak ne olacağının provasıdır. Anlıyoruz ki yine eski işleri yaşayacağız. Yine Avrupa'ya borç isteme heyetleri gönderecekler, yine IMF'yi başımıza bela edecekler ve bu ülkeyi faiz lobilerine peşkeş çekecekler. Yine üretim tesislerimizi kapatacaklar. Helikopter yapan, İHA yapan, otomobil yapan evlatlarımızın önünü kesecekler. Tesislerimizin kapısına kilit vuracaklar. Çünkü CHP'nin vizyonu üretmemek, bu millete güvenmemektir."

- "Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirdi"

Soylu, bugün insanlar rahat bir şekilde Kürt olduğunu söyleyebiliyorsa, dilini rahat bir şekilde konuşabiliyorsa, kendilerini rahat bir şekilde ifade edebiliyorlarsa bunun yürütülen hizmetler, elde edilen kazanımlar sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.



"Sadece Kürt kardeşlerimiz mi bu vesayetten, bu ötekileştirmeden, Batı'nın kurduğu bu tezgahtan payını aldı? Hayır. Aleviler, dindarlar, laikler, başörtülü, başörtüsüz, Türk, Kürt, Sünni kendilerini ifade edemediler yıllarca. Son yıllarda rahatça 'Aleviyiz' diyebiliyor, kendilerini ifade edebiliyorlar. Devlet bu konuda herkesin kendisini ifade edebilmesinin önünü açacak, cesaretlendirici, bu ülkeyi güçlendirebileceğine inandığı adımları attığı için bunu ortaya koyabilme kabiliyetini gerçekleştiriyorlar. Bu bahsettiğim her şey bu ülke için hayaldi." ifadelerini kullanan Soylu, bunların dillendirilmesinin dahi geçmişte hayal olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, bunları dillendirenlerin maruz kaldıkları sıkıntılara değinerek, Türkiye'nin güçlü olmasının istenmediğini ifade etti.

"Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirdi. Bunlar sıradan ve alelade alınacak kararlar değil. Bunlar ancak bir devrimle gerçekleştirilir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bugün şu anda çatısında bulunduğum, içinde olmaktan onur duyduğum AK Parti teşkilatı, onların kararlılığı hangi saldırı olursa olsun bir milim geri adım atmadan bunları gerçekleştirdi." diyen Soylu, Amerika'nın Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı parçalamak için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.

Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın Balkanların huzur içinde olmasının istenmediğini ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin bu oyunlarını bozduğunu belirtti.



Soylu, "Elbette ki saldıracaklar, ayaklarımıza adım attırmamak için pranga takmaya çalışacaklar. Elbette ki zihnimizi karıştıracaklar, coğrafyayı bulandıracaklar. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Doğu ve Güneydoğu'da herkes bir tercih yaptı. Tercihi kardeşlerimiz huzurdan, birlikten, gelecekten, zenginlikten, büyümeden yana ortaya koydu. Diyarbakır'da Lice'den Hazro'ya kadar herkes yatırım için kolları sıvamış. Bunları hayal edebilmek bile mümkün değildi. Yollardan barajlara kadar, hele Silvan Barajı bittiğinde bu coğrafyanın nasıl yeşereceğini nasıl zenginliklerle bütünleşeceğini, nasıl insanların yüzünün bir kat daha güleceğini hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

- Türkiye yüzyılı huzurdur, birliktir, beraberliktir"

Türkiye yüzyılının ülkeye başka şeyler getireceğine işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılının altyapısını yaptığını belirtti.

Soylu, yapacakları çok iş olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Türkiye yüzyılı hakikaten şefkattir, merhamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, sürdürebilirliktir. Bütün bunları ortaya koyan anlayışı devam ettirebilmektir. Yapacağımız çok iş var. Enerjimizi yüzde 90 yerli ve milli seviyesine çıkarmalıyız. İşsizliği yüzde 5, hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek Türkiye yüzyılının ahdi olmalıdır. Türkiye yüzyılı ile atacağımız adımlarla sanayimizde, tarımda yeni hedeflerimize beraber ulaşacağız. Biz kendi dinamiklerimizle, gücümüzle adım adarken Kılıçdaroğlu da elin adamına diz çökmekle meşgul. Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal gaz kullandı' diye iftira atanlara kuyruk olanlarla meşgul. Bu ülkenin jandarmasını, emniyetini cari açığı kapatmak için uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla, iftira atmakla meşgul, yazıklar olsun. Kendi devletine, milletine bu kadar düşman. İki yüzlü değil beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız."

2023'ün devrimleri taçlandıracak bir yıl olacağına aktaran Soylu, Cumhuriyetin yeni yüzyılında Cumhur İttifakı'nın güçlü bir yolculuğa başlayacağını belirtti.

Soylu, çok çalışılması, mücadele edilmesi ve gelecek nesillere geçmişte yaşanan sıkıntıların yaşatılmaması gerektiğini vurguladı.

Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini dile getiren Soylu, çocukları okutulması, onların geleceğe çok daha güçlü bireyler ve fertler olarak yetiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan da konuşma yaptı.

Bakan Soylu daha sonra Şırnak Halk Eğitim Merkezinde Trabzon Dernekleri Federasyonunca hizmete açılan Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'ni ziyaret etti.



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