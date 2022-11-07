Irak'ın kuzeyinde şehit olan 2 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitler Öztürk ve Esmer'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Mustafa Öztürk'ün naaşı memleketi Gaziantep'e, şehit İsmail Esmer'in naaşı ise Hatay'a hava yolu ile uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.



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