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"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nde ilk kura 1450 konut için Şırnak'ta çekildi

AA

"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nde ilk kura 1450 konut için Şırnak'ta çekildi

ŞIRNAK (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kura Ardahan'ın yanı sıra 1450 konut için Şırnak'ta da çekildi.

Şırnak Spor Salonunda gerçekleştirilen kura töreninde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, projenin hayırlı olmasını diledi.

İlk kurayı Şırnak'tan başlattıklarını ifade eden Karaca, "Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık." dedi.

Karaca, insanca bir yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefleri doğrultusunda taviz vermeden projeleri sürdürdüklerini ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası 10 bin iş yeri olmak üzere bu 3 proje 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerimizde Karadeniz'de sel oldu, Akdeniz'de yangın oldu, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Bakanlığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz 'İlk Evim, İlk Evim İş Yerim Projesi' de milletimizin bize olan güvenini gözler önüne serdi." ifadelerini kullanan Karaca, 1,5 ay gibi kısa bir sürede proje için 8 milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.

- "2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız"

Karaca, daha başvuru süreci devam ederken 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attıklarını anlatarak, bugün ise ilk kuraları Şırnak'tan başlattıklarını belirtti.

"Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız" diyen Karaca, projelerin vatandaşların alım gücü düşünülerek fiyatlandırıldığını bildirdi.

Karaca, Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak'ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, 1 millet bahçesi ,17 cami, 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımları ile kente katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

- "Cudi Dağı'nı, Namaz Dağı'nı izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar"

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından Şırnak merkezde 1100 konut, İdil'de 301 konut ve İdil Karalar'da 49 konut olmak üzere 1450 konuta 3 bin 406 başvuru aldıklarını anlatan Karaca, 81 ilde olduğu gibi burada da kuralların noter huzurunda çekildiğini, resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandığını belirtti.

Karaca, "Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağını, Namaz Dağını izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar." diye konuştu.

- "Ülkemiz Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu başarılı örneklerle önder ülke konumuna gelmiştir"

Şırnak Valisi Osman Bilgin de Sosyal Konut Projesi hamlesi ile dünyadaki çok sayıda ülke için örnek bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bilgin, "Koronavirüs ile birlikte dünyada ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı bu krizi daha da büyüterek sadece gelişim ve değişimi engellememiş, aynı zamanda dünyada ciddi manada gıda ve yoksulluk krizini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte dünyada artan fiyatlarla birlikte insanlarımız konut erişimi açısından da önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemiz ise Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu başarılı örneklerle önder ülke konumuna gelmiştir." dedi.

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" ile sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin her noktasında önemli konut ve iş yeri hamlesinin ortaya konulduğuna işaret eden Bilgin, Şırnak'ta 2015 süreci sonrasında yüzde 70'i yenilenen ilçeleriyle önemli bir kentsel dönüşüm ve yenileme hamlesinin zaten başlatıldığını hatırlattı.

Bilgin, Şırnak'ta konuttan sosyal donatılara, camilerden okullara, hastanelerden hizmet binalarına kadar özel ve güzel yerleşim yerleriyle karşılaşıldığını anlatarak, başka illerden gelen vatandaşların Şırnak'ın ne kadar geliştiğini ve değiştiğini görüp, bunu dile getirdiğini kaydetti.

"Bu konut hamlesi ile hem merkez ilçemizde hem İdil'imizde Karalar beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Akabinde yine Cizre ve Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek." diyen Bilgin, Toplu Konut İdaresine Şırnak'ı özel olarak seçmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

Bilgin, bu projenin hayata geçmesinde, özellikle Türkiye Yüzyılı'nı başlatan ve ülkeyi sadece konut alanında değil, savunma sanayinde, teknolojide, çevre şehircilikte, ulaştırmada, iletişimde, eğitimde, sağlıkta dünyanın en önemli ülkeleri konumuna getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade ederek, bu projenin yöneticisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Toplu Konut İdaresine, emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hak sahiplerinden Zehra Bilir, adının kura ile belirlendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade etti. Bilir, "Bu projeyi yaptı, fakir ailelere bir kez daha sahip çıktı." diye konuştu.

Abdullah Payan da emekli olduğunu projeye başvurduğunu belirterek, isminin okunduğunu, bu sayede ev sahibi olacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Payan, "Allah ondan razı olsun. İnşallah devamı gelir, herkes ev sahibi olur." dedi.

Kura törenine, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, TSO Başkanı Osman Geliş, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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