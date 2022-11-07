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Şırnak Valiliği: Silopi'deki izinsiz gösteride 50 kişi gözaltına alındı

AA

Şırnak Valiliği: Silopi'deki izinsiz gösteride 50 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde dün aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grubun düzenlediği izinsiz gösteride 50 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Başverimli beldesi HDP binası önünde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişilik grubun Habur Sınır Kapısı'na izinsiz gösteri yapmak için toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protesto için toplanan gruplara dağılmaları gerektiği, eylemlerinin yasal olmadığı konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen grupların dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahaleye başlanmıştır. Konu ile ilgili 50 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatılmıştır."

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